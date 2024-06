O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, sob forma de comunicado, que foi rejeitado o recurso apresentado pelo Benfica a uma multa de 13.260 euros, por arremesso de tochas diante do Arouca, no dia 12 maio. Tratou-se do último jogo da época, ganho pelos benfiquistas por 5-0.

Nesse encontro, o clube da Luz foi multado em mais de 20 mil euros. Recebeu sanções por utilização de pirotecnia nas bancadas, em 9560 euros. Além disso, os insultos a Roger Schmidt custaram 1020 euros, enquanto o uso indevido de faixas resultou numa multa de 1272 euros.

Segundo o acórdão da decisão, publicado nesta quarta-feira, foi julgado «improcedente o presente Recurso Hierárquico Impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida».