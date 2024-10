Nacional e Benfica chegaram a acordo para anunciar durante as próximas 48 horas a nova data do jogo este domingo adiado. Devido à data FIFA, que obriga vários jogadores a viajar para as respetivas seleções, não será possível realizar o que falta do encontro nas próximas 30 horas, pelo que agora os clubes terão de chegar a um acordo sobre a nova data.

O regulamento de competições diz que o jogo se deve realizar nas próximas seis semanas, mas pode abrir uma exceção se não houver datas de todo para que isso aconteça.

COMUNICADO DA LIGA:

Vimos pelo presente informar V. Exas., que o jogo 10802 CD Nacional vs SL Benfica, integrado na 8ªJornada da Liga Portugal Betclic, foi adiado devido às condições climatéricas adversas que se fazem sentir no Estádio da Madeira.

Assim, atento ao disposto no nº1 e 4 do artigo 46º do Regulamento de Competições, as Sociedades Desportivas irão, por mútuo acordo e devido ao intenso calendário desportivo, reagendar a data de realização do jogo nas próximas 48 horas.