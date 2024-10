O Nacional-Benfica foi adiado devido a nevoeiro e a pergunta que se coloca é quando será retomado, para jogar os restantes 82 minutos (mais os descontos)?

Ora o regulamento de competições da Liga Portugal, no seu artigo 46º, número 1, garante que em caso de «jogos adiados ou interrompidos devido a caso fortuito ou de força maior», o mesmo «realizar-se-á ou completar-se-á no mesmo estádio, dentro das 30 horas seguintes».

Há, no entanto, exceções e uma delas é se «qualquer um dos clubes em causa tiver de dispensar algum dos seus jogadores para a respetiva seleção nacional, caso em que o jogo deve ser realizado ou completado em data a estabelecer por acordo entre os clubes» ou então, «na falta de acordo, a Liga Portugal decidirá a data e a hora do jogo», pode ler-se na alínea c).

Ora isto é o que se passa neste caso. O Benfica tem vários jogadores chamados às respetivas seleções nacionais, pelo que esta segunda-feira começa para eles a data FIFA.

Por isso, Benfica e Nacional terão agora de chegar a acordo sobre uma data para realizar o jogo, «respeitados os limites referidos nos n. os 2 a 4 do artigo 42.º», adianta o regulamento de competições.

E o que diz o artigo 42º nos seus números 2, 3 e 4?

«2. Os jogos das competições oficiais adiados no decurso da primeira volta têm de ser realizados obrigatoriamente no decurso das seis semanas que se seguirem à data inicialmente fixada para o jogo, salvo casos de força maior devidamente comprovados e reconhecidos pela Liga Portugal.»

«3. Depois do início da segunda volta os jogos adiados têm de ser realizados no decurso da mesma semana ou, caso um dos clubes tenha de realizar nessa semana outro jogo das competições oficiais nacionais ou internacionais da UEFA ou da FIFA e ainda no caso de se realizar um jogo da Seleção Nacional e qualquer dos clubes intervenientes tenha jogadores convocados, dentro das duas semanas seguintes.»

«3. Nas situações previstas no n.º 3, mediante requerimento dos clubes intervenientes, a Liga Portugal autoriza que o jogo adiado se realize dentro das quatro semanas seguintes se, cumulativamente:

a) não estiver em causa um jogo das últimas seis jornadas; e

b) a Comissão Permanente de Calendários se pronunciar em sentido favorável.»

Portanto, e se não houver «casos de força maior devidamente comprovados e reconhecidos pela Liga Portugal», o Nacional-Benfica tem de ser remarcado para um dia dentro das próximas seis semanas, por acordo entre os clubes.

Se não o fizerem, caberá à Liga Portugal decidir a referida data.