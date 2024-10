O Nacional-Benfica já tem nova data: 19 de dezembro, às 17 horas, anunciou a Liga Portugal.

Recorde-se que o calendário muito preenchido do Benfica apenas deixava datas disponíveis para o mês de dezembro, sendo que havia duas hipóteses: na primeira semana, quando o Benfica tem um jogo a 1 de dezembro e outro a 8 de dezembro, ou então na terceira semana, quando tem um jogo a 15 e outro a 22 de dezembro.

Por acordo entre os clubes, o Nacional-Benfica foi assim marcado para o meio dessa terceira semana. O Benfica joga, desta forma, a 15 de dezembro no terreno do AVS, no dia 19 de dezembro na Choupana com o Nacional e a 22 de dezembro em casa com o Estoril. Os três jogos são para a Liga.

Já o Nacional, joga a 15 de dezembro em casa com o Moreirense, a 19 de dezembro em casa com o Benfica e a 22 de dezembro no terreno do V. Guimarães.

Vale a pena referir, por fim, que o regualmento de competições da Liga obriga os clubes a realizarem os jogos adiados por motivos de força maior para as seis semanas subsequentes, mas o mesmo artigo ressalva que em casos especiais pode haver exceções. Era o que se passava neste caso, com a falta de datas no calendário do Benfica.