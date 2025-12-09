Agora ao serviço do Nápoles. David Neres vai reencontrar nesta quarta-feira o Benfica, que representou entre 2022 e 2024.

O jogador brasileiro assumiu que regressar a uma casa que conhece é especial. «Fico muito feliz pelo carinho deles [dos adeptos]. Sinto muita emoção e felicidade por estar de volta aqui. Por outro clube, mas estou muito feliz por voltar a Lisboa e ao Estádio da Luz», introduziu, referindo-se depois ao ambiente na Luz.

«A atmosfera aqui é muito forte, principalmente nestes jogos grandes de Champions. Mas sabemos o que tem de ser feito e estamos preparados. Conselhos aos outros jogadores? Digo para manter a tranquilidade. Sei que quando o Benfica está bem a torcida inflama-se.»

David Neres, que deixou os encarnados no princípio da temporada passada, explicou depois por que motivo(s) decidiu mudar de ares. «Recebi uma proposta de uma ótima equipa de um campeonato forte. Há muito tempo que queria ter a experiência de jogar numa liga mais forte. E o treinador que aqui estava [n.d.r.: Roger Schmidt] também já não contava tanto comigo. E isso facilitou a transferência», recordou.

Neres deixou o Benfica a 21 de agosto de 2024 a troco de 28 milhões de euros. Dez dias depois, Roger Schmidt viria a ser demitido dos encarnados.