O Benfica anunciou esta terça-feira a saída de Ricardo Santos, treinador da equipa de natação dos encarnados.

Através de um comunicado, o clube deixou uma mensagem de despedida para o técnico, que terminou assim a ligação de sete temporadas com as águias. Ricardo Santos quebrou a série de nove títulos consecutivos do Sporting e esta época juntou os títulos feminino e masculino, algo que não acontecia há 35 anos.

«Chega assim ao fim um ciclo de sete anos do técnico à frente da modalidade. Ao longo desse período, Ricardo Santos contribuiu para a evolução da natação no clube e para a conquista de títulos. O Sport Lisboa e Benfica agradece o trabalho desenvolvido em prol da modalidade», pode ler-se no comunicado publicado pelas águias.