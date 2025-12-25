Benfica
FOTOS: jogadores do Benfica tornaram mais feliz o Natal destas crianças
Craques distribuíram presentes no centro de estágios do Seixal
Os jogadores do Benfica tornaram mais feliz o Natal de um grupo de crianças do Centro Comunitário Marta de Corroios e do Projeto Boba Studio.
Na véspera de Natal, o plantel encarnado trocou a rotina do treino e os craques viraram Pais Natais de ocasião ao distribuírem presentes no centro de estágios do Seixal.
Os pequenos adeptos foram conhecer os ídolos e, através da Fundação Benfica, receberam presentes que fizeram deste um Natal especial.
