O Benfica oficializou, esta segunda-feira, a contratação do avançado de 16 anos, Nazif Inoussa.

Através de um comunicado, as águias confirmaram a chegada do jogador sueco, que chega ao clube proveniente do IF Brommapojkarna (Suécia). Ao serviço dos sub-16, na última época, o internacional pelas camadas jovens do país fez um total de 22 golos em 27 jogos.

«É muito bom estar aqui, todos me receberam bem. Eu e a minha família estamos felizes por estarmos aqui. É um clube muito grande, tudo é ótimo aqui. Desde a primeira vez que vim aqui que sabia que o meu objetivo era vir para o Benfica», afirmou, em declarações à BTV.