Nélson Semedo, jogador do Fenerbahçe, em declarações na zona mista, após a derrota na visita ao Benfica (1-0), na 2.ª mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões:

[Análise ao jogo] «Demos a primeira parte ao Benfica, na segunda melhorámos bastante mas não criámos muitas oportunidades. O Benfica fez um bom jogo em casa. Cabe-nos jogar a Liga Europa e levar daqui uma lição.»

[Regresso à Luz] «Não joguei muito tempo devido à lesão, mas é sempre bom voltar a um sítio onde fui feliz. Dou os parabéns ao Benfica pela qualificação.»

[Desejo para a época dos encarnados] «Espero que sejam campeões. Têm uma ótima equipa, reforçaram-se muito bem. O Ríos veio dar uma consistência grande à equipa, o Dedic é um grande jogador também. Têm as peças certas para conseguirem singrar este ano.»