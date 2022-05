O Benfica despediu-se esta terça-feira do treinador Nélson Veríssimo, que deixa o clube depois de ter assumido o comando técnico da equipa principal em dezembro de 2021.

«17 anos de grande profissionalismo, dedicação e lealdade ao Benfica. Para sempre gratos, Mister Veríssimo. Toda a sorte para os novos desafios», escreveram os encarnados nas redes sociais, numa referência às temporadas que o técnico passou no clube enquanto jogador e treinador.

🦅 17 anos de grande profissionalismo, dedicação e lealdade ao Benfica. Para sempre gratos, Mister Veríssimo. Toda a sorte para os novos desafios. pic.twitter.com/WCraHQkfCW — SL Benfica (@SLBenfica) May 17, 2022

Formado precisamente nas águias, por quem fez a estreia como sénior, Veríssimo trabalhou no Seixal a partir de 2012/13, uma temporada depois de terminar a carreira de futebolista. Foi treinador-adjunto da equipa B e subiu à formação principal como auxiliar de Bruno Lage, em 2018/19. Quando o atual técnico dos Wolves deixou a Luz, Veríssimo liderou a equipa durante seis jogos.

Em 2020/21, com a chegada de Jorge Jesus, assumiu o comando técnico da formação secundária do Benfica, antes de voltar a comandar a equipa A a meio da atual temporada, com um saldo de 12 vitórias em 25 jogos.

O técnico está agora de saída do Benfica e já admitiu que quer dar continuidade à carreira fora do país.