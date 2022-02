O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, corroborou a «reflexão» que deve ser feita na sequência do clássico entre FC Porto e Sporting da passada sexta-feira, no Estádio do Dragão, dizendo que a promoção da Liga portuguesa no estrangeiro teve ali um exemplo que não foi o melhor.

«Tal como a maioria das pessoas que gosta de futebol, obviamente que segui com particular interesse. É um jogo diferente e, naquilo que foi o jogo jogado, dentro das quatro linhas, foi um jogo interessante», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, da 23.ª jornada da I Liga.

«Relativamente ao que aconteceu depois, já se falou muito, as pessoas envolvidas já deram a sua opinião relativamente às questões de reflexão que todos devem fazer. Concordo plenamente, na medida em que temos de promover os nossos jogos e a nossa Liga lá fora e aquela não é a melhor maneira de o fazer. Mas as pessoas que já estiveram diretamente envolvidas – e não diretamente – falaram da questão da reflexão que se deve fazer. É um tema que já foi muito falado e, no que me diz respeito, é preocupar-me com o Boavista amanhã», concluiu.

O Boavista-Benfica, que abre a jornada 23 do campeonato, joga-se a partir das 20h15 de sexta-feira, no Estádio do Bessa. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.