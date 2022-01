O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, tem pelo menos sete baixas na equipa encarnada, por covid-19, para a receção ao Paços de Ferreira, mas garante que vai ter uma equipa competitiva e com qualidade em campo.

«É uma realidade que afeta todos os clubes. Temos um plantel que dá garantias, embora não tendo alguns jogadores disponíveis, em função desses casos positivos. Temos todas as garantias, em função da qualidade do plantel, para apresentar uma equipa competitiva, com qualidade e vão deixar-nos bem, de certeza», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 17.ª jornada da I Liga, no qual pode esperar-se «uma equipa que vai entrar para lutar pela vitória».

«Foi uma semana produtiva, jogadores focados, com compromisso, temos todo o interesse em entrar bem, dominar o jogo, com qualidade no processo e conseguir os três pontos», disse Veríssimo, que não confirmou se há mais casos de covid-19 na equipa.

Nesta altura, Vertonghen, Vlachodimos, Svilar, Pizzi, Radonjic, Yaremchuk e Meïté são as baixas por covid-19 nas águias.

O técnico das águias tem um jogo ao comando, que foi a derrota por 3-1 ante o FC Porto, no passado dia 30 de dezembro. Do outro lado, tem um Paços que leva apenas dois jogos com César Peixoto e duas vitórias, em Tondela e na receção ao Santa Clara. Questionado sobre a imprevisibilidade que pode haver, pelas chegadas recentes aos respetivos comandos técnicos, Veríssimo falou numa situação comum a ambos.

«É exatamente a mesma questão que o César coloca. O Paços tem dois jogos com o novo treinador, duas vitórias. A nossa análise centrou-se nesses dois jogos, mas também no que o treinador tinha feito noutras equipas e, obviamente, é um desafio», afirmou.

O Benfica-Paços de Ferreira joga-se a partir das 18 horas de domingo, no Estádio da Luz. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.