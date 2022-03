Castigado depois da expulsão frente ao Vizela, Adel Taarabt é baixa certa para a receção do Benfica ao Estoril, em jogo da 27.ª jornada da Liga.

Por isso, João Mário pode estar à espreita para aproveitar a ausência do marroquino e regressar ao onze titular. O técnico das águias admitiu isso mesmo, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

«É uma oportunidade para todos esta ausência do Darwin e do Taarabt. Abre a porta para outros jogadores terem minutos. As escolhas relativamente aos jogadores têm a ver com o que perspetivamos para o jogo. O Taarabt teve oportunidade e apresentou rendimento, o Meite também já deu o contributo a equipa», disse Nélson Veríssimo.

«Quando tiver essa oportunidade, o João Mário vai dar essa resposta. Ele, assim como outros, tem tido um compromisso fantástico no treino. Não esta a ter tantos minutos como no passado, mas tem sido excecional. Quando voltar a jogar, vai dar uma resposta positiva», garantiu.

A partida com o Estoril surge depois da vitória importante em casa do Ajax, para a Liga dos Campeões. Veríssimo alerta que é preciso manter o foco nesta transição de competições.

«Temos jogadores com muita experiência nesta alternância de jogos. O nosso trabalho é sempre de alerta e de sensibilização a equipa. Temos um desafio importante, o Estoril é um adversário de qualidade. Temos de conseguir mudar esse chip. O jogo em Amesterdão foi exigente em termos físicos e mentais, mas tivemos tempo de recuperar», atirou.