Atualmente no terceiro lugar da Liga, o Benfica tem o Sporting, 2.º, a quatro pontos de distância e precisa de uma quebra do rival lisboeta para subir na classificação.

Na antevisão ao Boavista-Benfica, Nélson Veríssimo foi questionado sobre a possibilidade de a derrota pesada dos leões, na terça-feira para a Champions com o Manchester City, deixar marcas na equipa de Ruben Amorim e, com isso, os encarnados poderem sair beneficiados. «Não sei se terá peso ou não, o conhecimento que tenho da equipa é de fora. Vai caber ao treinador recuperar os jogadores e não sei que peso vai ter. Julgo sinceramente que não, tendo em conta o poderio da equipa com a qual o Sporting jogou», começou por dizer.

«Mas o nosso foco tem de estar centrado naquilo que controlamos. E o que controlamos é o que nós treinamos e o que nós jogamos. O objetivo passa por encurtar distâncias para o segundo classificado, que é o Sporting. Mas julgo que não terá influência na resposta que a equipa poderá dar. Digo eu, não sei», reiterou o treinador do Benfica, que soma 50 pontos na Liga e, além de estar a quatro pontos do Sporting, está a dez do líder FC Porto.