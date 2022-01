Antes da receção ao Moreirense, Nélson Veríssimo voltou a sublinhar que, apesar das dificuldades, o Benfica não está arredado da luta pelo título.

«É difícil, mas não é impossível. Noutros anos, estivemos em circunstâncias idênticas, à frente e noutras vezes atrás. O plantel, juntamente comigo e com o presidente, está alinhado no objetivo de conquistar o título nacional, obviamente estamos nessa luta e acreditamos piamente que isso será possível. O desafio, na posição em que estamos, é chegar ao segundo lugar e depois chegar ao primeiro», referiu, tendo ainda lançado o repto para que os adeptos encarnados marquem presença na Luz.

O técnico encarnado explicou ainda a abordagem à segunda volta, sem espaço para facilitismos. «Temos que centrar o pensamento no que controlámos e no que fazemos. Estamos numa posição na tabela que não temos margem de erro. A nossa abordagem nesta segunda volta vai ser jogo a jogo com objetivo de conquistar os três pontos, ponto número um. Ponto número dois: encurtar distâncias para os dois clubes acima de nós, como já foi conseguido na última jornada. Cada jogo vai ser uma final», sublinhou.

Apesar de ter adotado o 4-4-2 desde que pegou na equipa, Veríssimo assume que a equipa pode ir a jogo noutros sistemas. «Não posso garantir que seja um Benfica fechado em 4-4-2. Podemos criar dinâmicas diferentes que possam tocar noutros sistemas táticos, não é nossa ideia estancar este Benfica apenas num sistema tendo em conta os jogos que vamos ter para o futuro», reconheceu, apontando que o desafio é, «em função do momento da equipa e da estratégia para o jogo seguinte, reunir o melhor onze».

Relativamente ao adversário deste sábado, o treinador dos encarnados destaca a chicotada psicológica, que deu frutos na última jornada, já que o Moreirense venceu em Vizela na estreia de Ricardo Sá Pinto.

«Esperámos uma equipa competitiva à imagem do seu treinador. Vêm de uma vitória, moralizados, eventualmente podem jogar num bloco mais fechado e a sair em transição, a jogar no nosso erro. Mas reconhecer qualidade à equipa do Moreirense que vem causar dificuldades aqui no Estádio da Luz. Acima de tudo, foco no que temos de fazer, na nossa capacidade individual e coletiva e obviamente que a ambição passa por conquistar mais três pontos nesta nossa caminhada», frisou.

O Benfica recebe o Moreirense a partir das 18h00 deste sábado, em jogo da 18.ª jornada da Liga.