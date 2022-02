Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após o empate com o Boavista no Estádio do Bessa (2-2):

«Na primeira parte e no início da segunda temos situações que podiam ter dado o terceiro golo e resolvíamos o jogo a nosso favor. Depois, o Boavista foi-noS empurrandO mais para trás e não tivemos capacidade para ter a bola.

Marcaram o 2-1 e tiveram a capacidade para fazer o 2-2 e nós não tivemos capacidade para suster esse ímpeto.

Mérito ao Boavista e demérito pelo que foi a nossa segunda parte. O Boavista conseguiu, teve mérito, mas houve muito demérito nosso.»

[Substituições que fez não resultaram...]

«Sim. Tanto o Adel como o Everton tinham estado bem, mas em função da utilização do Adel, que fez 70 minutos com muita intensidade... O João Mário foi para dar mais capacidadde para ter bola. o Nemanja [Radonjic] para a profundidade do Boavista. Não resultaram, mas não foi só isso. A equipa não funcionou como um todo. A responsabilidade cabe ao treinador. O demérito da segunda parte tem de nos fazer refletir, obviamente.»

[Como sai a equipa deste jogo e a poucos dias de defrontar o Ajax para a Champions?]

«A equipa sai com a certeza de que tem de ser competitiva do início ao fim do jogo. Agora é recuperar os jogadores física e mentalmente para o jogo com o Ajax.»

[Adeptos do Benfica muito descontentes]

«É natural e depois de uma vantagem de dois golos estão muito frustrado e nós também. É um sentimento transversal e temos de olhar em frente.»