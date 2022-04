Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota com o Sp. Braga por 3-2:

«Objetivamente, fizemos um mau jogo aqui em Braga. Antes do 2-0 não fomos a equipa que sentimos que podemos ser com bola e sem bola.

Não entrámos bem. Na primeira parte não conseguimos ligar o jogo e estivemos muito abaixo do que esperávamos neste regresso após a paragem para as seleções.

Depois, perante uma desvantagem de dois golos, a equipa consegue reagir, anular a desvantagem e no momento em que era expectável que o Sp. Braga acusasse isso, sofremos o golo depois de uma bola parada. É algo que sentimos que não deve e não pode acontecer. Depois do esforço que a equipa fez para anular uma desvantagem, no momento em que sentimos que poder ir em busca da vitória sofremos golo de bola parada.»

[Benfica esteve 24 minutos sem rematar à baliza após o reinício do jogo da 2.ª parte]

«Obviamente que para fazer golos temos de rematar à baliza. Sentimos que não criámos espaços para explorar a profundidade. Fica um jogo em que sentimos que podíamos ter feito mais. Todos, em conjunto. Quando ganhamos, ganhamos todos, quando perdemos, perdemos todos. E eu, como treinador, sou o primeiro a assumir responsabilidade.

Vai servir para refletirmos sobre o que andamos aqui a fazer. Todos, em conjunto.

E transportar já isso para o jogo com o Liverpool, que vai ser um jogo de grau de dificuldade elevado.»