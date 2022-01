Até à saída de Jorge Jesus do comando técnico do Benfica, Rafa havia participado em 28 jogos e tinha participação direta em 24 golos da equipa.

Desde então, em quatro jogos com Nélson Veríssimo ao leme, o desequilibrador das águias teve contribuição direta - através de uma assistência - para apenas um golo dos encarnados.

Rafa tem-se exibido uns furos abaixo do que lhe é habitual, Veríssimo não negou, mas discordou que isso se deva a eventuais dificuldades de adaptação a uma nova ideia de jogo introduzida na equipa. «Não! Conheço bem o Rafa e sei o que ele pode dar à equipa. A questão do Rafa é a mesma dos outros jogadores. Eles têm trabalhado bem e há momentos em que as coisas correm bem e outros em que não correm tão bem. Sabemos que o Rafa tem potencial para acrescentar algo mais àquilo que é a equipa, mas tem estado a trabalhar muito bem e é um questão de tempo. O Rafa é um jogador versátil e pode dar coisas diferentes à equipa em função daquilo que são as suas características. Está a fazer o seu caminho e haverá um momento melhor», disse o treinador do Benfica.

Ainda assim Nélson Veríssimo reconheceu que a sua equipa técnica tem estado mais virada para fazer a equipa crescer a nível ofensivo, aspeto no qual a equipa estará ainda mais longe daquilo que pretende ver, e que isso pode não ser fácil. «O que é que mais me preocupa? Preocupa-me tudo: processo ofensivo, defensivo, momentos de transição e bola parada. Mas sentimos que temos de fazer algumas correções, nomeadamente no nosso processo ofensivo. Estamos a introduzir algumas alterações em termos de dinâmica com os jogos e a competição a andar, o que nem sempre é fácil. Mas os jogadores têm dado uma resposta muito positiva. É difícil dizer até que ponto é que a equipa já está com a ideia do treinador, porque a ideia nunca estará completa e o modelo de jogo está em permanente evolução em função dos jogadores. (…) Mas o nosso foco tem sido mais orientado para aquilo que tem sido o processo ofensivo da equipa», concluiu.