Desde que Nélson Veríssimo chegou ao comando técnico do Benfica, os encarnados somaram apenas uma vitória em três jogos e vêm de um empate em casa diante do Moreirense, mas o novo timoneiro da equipa deixou elogios aos jogadores.

«A equipa está a dar uma resposta muito positiva, os jogadores têm tido um compromisso muito grande, tê sido inexcedíveis e só temos de acreditar que o caminho que tem sido seguido é o mais correto e que a resposta vai ser positiva no sentido de irmos ao encontro dos resultados que queremos.»

O técnico que sucedeu a Jorge Jesus assumiu que os resultados obtidos estão aquém do esperado, mas vincou, na antevisão à partida da 19.ª jornada com o Arouca, que nem tudo está mal. «A nossa análise é feita independentemente dos resultados da equipa. A nossa visão é sempre analisar a equipa independentemente dessa circunstância.

«Obviamente que nesta sequência de três jogos, em que tivemos uma derrota, um empate e uma vitória, os resultados ditam muito da análise que se faz à equipa. E nossa análise é feita independentemente dos resultados da equipa. A nossa visão é sempre analisar a equipa independentemente dessa circunstância. Temos a consciência de que há situações em que estivemos bem e outras em que temos de melhorar», disse em conferência de imprensa.

Veríssimo lembrou que a equipa mudou a forma de jogar e (de 3x4x3 para 4x4x2) e que essa alteração não está terinada. «Vamos mudando algumas coisas com o campeonato a decorrer e nem sempre é fácil. O nosso caminho é este: tendo em conta aquela que pensamos que é a forma mais correta, e também tendo em conta as características dos jogadores, analisar jogo a jogo e fazer correções pontuais com o campeonato a decorrer, sabendo que isso envolve alguns riscos», reconheceu.