O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Famalicão (0-0), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

[Primeiro jogo sem marcar golos em 22 jogos] «É um facto, não conseguimos ter a eficácia que vínhamos tendo. Mérito da estratégia defensiva do Famalicão, mas devíamos ter tido as soluções necessárias para ultrapassar isso. Na primeira parte tivemos mais dificuldades, o ritmo podia ter sido outro desde o início. Tínhamos o controlo do jogo, mas sem criar situações de perigo. Na segunda parte corrigimos isso, os nossos alas deram mais largura ao jogo. Atacámos mais a profundidade, fomos crescendo com o jogo. No fim, fica o nulo, mas tivemos mais controlo do jogo e mais oportunidades. Estamos frustrados, ainda mais do que os nossos adeptos, e agora é olhar para a frente.

[Lance em que Otamendi se queixa de um penálti?] Sinceramente, às vezes penso que cada vez percebo menos disto. Nós sentimos pela reação dos jogadores. Quando os nossos jogadores reagiram como reagiram, para mim é claro que é penálti. E já revi o lance. E comparando com outras situações em que já foram assinalados penáltis em lances semelhantes… por isso é que digo que às vezes cada vez menos percebo disto. O árbitro podia ter marcado penálti e podíamos não o concretizar, e isso não nos iliba do facto de que devíamos ter concretizado as oportunidades. Mas para mim é penálti.»