O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Paços de Ferreira, da 17.ª jornada da Liga 2021/22 e que terminou com vitória dos encarnados por 2-0:

«O próximo objetivo é receber o Moreirense e conquistar três pontos. Temos de gastar energias naquilo que controlamos. Ganhando somamos três pontos, depois logo se vê se encurtamos distâncias.»

«Para já, temos jogadores diferentes, logo, temos de afinar para jogarem de acordo com essas características. O desafio do treinador é rentabilizar isso.»

Há três anos estava com Lage, nesta situação, de mudança de treinador e a sete pontos do líder. É um exemplo a seguir? Falou com ele?

«Tenho oportunidade de falar com o Bruno da mesma forma que falo com meus ex-treinadores, jogadores e amigos. Em relação a isso, é olhar em frente. Tenho um caminho que eu e a minha equipa técnica temos de levar o Benfica para um patamar acima na tabela. Mas sentimo-nos confortáveis porque com estes jogadores vamos chegar ao final a discutir os lugares cimeiros. Já nos sucedeu as duas coisas, mas tendo duas equipas à frente é mais difícil, mas acreditamos.»