O Benfica entra em campo este sábado no dérbi com o Sporting já com as contas do campeonato resolvidas, e uma semana da final da Taça de Portugal frente ao FC Porto.

Em conferência de imprensa, Nélson Veríssimo garantiu que o foco dos encarnados está no embate com os leões, no Estádio da Luz.

«O plantel está a encarar este jogo com a seriedade habitual. Relativamente ao jogo da Taça vamos ter sete dias de interregno, portanto o foco passa exclusivamente pelo jogo do Sporting. Vai ser um jogo difícil, é sempre um dérbi, desperta outras emoções e é pena não haver publica. Mas certamente vamos ter duas equipas em campo a tentar vencer», afirmou.

«Temos sete dias entre os dois jogos, o foco está no jogo com o Sporting e obviamente o objetivo passa por ganhar, tal como o do Sporting. Será um jogo disputado, de intensidade elevada e com as duas equipas à procura de proporcionar um bom espetáculo», frisou.