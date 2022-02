Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após o triunfo por 3-0 sobre o V. Guimarães:

[Tomás Araújo jogou pela primeira vez na Liga. Adeptos do Benfica podem esperar mais estreias de jovens da formação?]

«O Tomás podia ter entrado um bocadinho mais cedo. Ele já tinha jogado na equipa A, mas estreou-se na Liga. Ele faz parte da equipa A. Aqui a questão são as oportunidades. Falou no Paulo Bernardo, o Brito foi chamado porque o Weigl estava castigado e sentimos a necessidade de ter um médio mais de equilíbrio no banco para a eventualidade de termos de colocar em campo um jogador com essas características.

Aquilo que demonstra, como aconteceu no passado mesmo quando eu não estava, é que há uma atenção particular aos jovens da formação do Benfica. Cabe ao treinador perceber quais são e eu, pelo passado que tenho, já conheço todos os que lá estão. E em função do que vão demonstrando semanalmente na II Liga, perceber que em alguns momentos faz sentido chamar um ou outro jovem, como aconteceu com o Brito na convocatória.

Mas há uma articulação entre mim e o António Oliveira [treinador da equipa B] para promover essa subida e descida de jogadores.»