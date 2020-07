O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, em declarações na conferência de imprensa após o dérbi com o Sporting, na Luz, para a 34.ª e última jornada da Liga 2019/20:

«Houve um período da época em que não fomos tão fortes, não consigo dizer se foi com o FC Porto ou Sp. Braga. O que me importa sublinhar é a forma como terminámos o campeonato e pensar no jogo da próxima semana.»

«Não consigo dizer isso. O desejo era que houvesse continuidade com o Bruno Lage a estar com a equipa. Não foi possível e surgiu esta situação.»