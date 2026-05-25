Nélson Veríssimo admite que a temporada 2025/26 foi a mais «desafiante» ao leme da equipa B encarnada. O técnico ribatejano deu uma entrevista aos meios do Benfica, em que atravessou estes e outros temas.

«Não queria utilizar a palavra difícil. Vou utilizar a palavra desafiante. Face à mudança de ciclo que tivemos, olhando para a renovação da geração, para os jogadores que tivemos, olhar também para aquilo que foi a competitividade da Liga 2, e para aquilo que, também, foi o percurso que fizemos ao longo desta época. Os jogadores estiveram envolvidos nas seleções nacionais, na Youth League, e depois os tais jogos que fizemos imediatamente a seguir. Acabou por exigir da minha parte, da minha equipa técnica e também do staff técnico uma postura diferenciada face ao contexto», admitiu.

Foi também a primeira temporada em que Veríssimo trabalhou com José Mourinho no Seixal. O timoneiro da equipa B elogiou a ligação à equipa A.

«O elo de comunicação mais diário era feito entre mim e o João Tralhão, uma pessoa também com passado aqui na casa. O míster Mourinho também muito presente naquilo que é o dia a dia da Equipa B, seja nos treinos, seja no acompanhamento dos jogos, seja na procura de informação relativamente aos jogadores. (...) Diria que, globalmente, foi muito positivo e esse é o caminho que nós gostamos de promover aqui», afirmou.

Veríssimo destaca também o «número considerável» de jogadores da equipa B que se estrearam na equipa principal, o que demonstra o «acreditar» no trabalho feito na formação.

«Não querendo estar a individualizar, mas a capacidade de crescimento que o Banjaqui teve... (...) e olhar para a forma como o Banjaqui terminou a II Liga, ou o Miguel Figueiredo. O José Neto, que numa fase inicial não estava com a Equipa B, mas depois acabou por integrar. O Gonçalo Moreira. Muitos outros que depois volto a ser injusto. O Diogo Ferreira também fez uma grande época», disse Veríssimo.

O treinador de 49 anos está na formação do Benfica desde 2012/13, com apenas uma interrupção em 2022/23, no Estoril.