As vitórias sobre o Ajax (na 2.ª mão dos oitavos de final da Champions) e sobre o Sporting, no dérbi recente em Alvalade, assentaram sobretudo na solidez defensiva do Benfica e, no caso deste último jogo, na capacidade demonstrada nas transições rápidas.

Mas Nélson Veríssimo recusa olhar para este Benfica dos últimos meses apenas por essa perspetiva. «Não me venham dizer que a nossa equipa é só transição porque não é. E nesses jogos de maior dificuldade também tivemos muitos momentos de organização ofensiva e situações com posse de bola», afirmou o técnico das águias na antevisão ao clássico com o FC Porto.

«Acho que temos de fazer o nosso jogo: é olhar para os nossos jogadores e saber, dentro das características deles, como a equipa se sente mais confortável e potenciar essa forma de jogar», apontou sobre o clássico da 33.ª jornada da Liga, jogo ao qual o Benfica chega após três partidas sem sofrer golos.

Veríssimo mostrou-se satisfeito com o nível de segurança defensiva atingido pela equipa, mas disse ver crescimento em mais pontos. «Sentimos que a equipa, no processo defensivo, está mais segura. E no processo ofensivo também estivemos vinte e poucos jogos a marcar sucessivamente. Na nossa opinião, a equipa foi crescendo nas dinâmicas ofensivas pela ligação e rotinas que fomos criando entre jogadores e dentro da ideia proposta. No processo defensivo também houve maior consistência nas questões que foram sendo trabalhadas, mas cada adversário coloca-nos um problema diferente em cada jogo e na nossa opinião temos conseguido fazer essas micro-adaptações. O FC Porto vai colocar-nos diferentes problemas comparativamente com outros jogos», rematou.