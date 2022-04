Depois da vitória no dérbi ante o Sporting, em Alvalade, no último domingo, o Benfica alimenta um pouco mais a esperança de ainda poder chegar ao segundo lugar do campeonato, que dá acesso direto à Champions de 2022/23. Os encarnados estão a seis pontos dos leões, quando faltam quatro jornadas e, por isso, há 12 pontos em disputa.

O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, afirma que é «complicado» ultrapassar o Sporting, mas que também é possível, relativizando o que possa ser o «momento psicológico» da equipa de Ruben Amorim que, depois do desaire no dérbi, perdeu na quinta-feira ante o FC Porto, no Dragão, sendo eliminada da Taça de Portugal. Para Veríssimo, cabe ao Benfica fazer a sua parte, nos seus jogos, esperando pelo que possa acontecer nos duelos do rival lisboeta.

«Eu sinceramente não sei qual o momento do Sporting relativamente à questão que coloca, o momento psicológico. Não sei. O que sabemos é que, antes do jogo com o Sporting, tínhamos lançado o desafio de, naquele momento, ganhar os cinco jogos que tínhamos pela frente», começou por dizer, quando questionado pelo momento psicológico dos leões.

«Neste momento, estão 12 ponto em disputa, são quatro jogos e o nosso foco tem de estar aí. Famalicão, Marítimo, FC Porto, Paços de Ferreira: quatro jogos em que vamos entrar para tentar ganhar. Sabemos que vamos ter oposição forte, sabemos que estamos a seis pontos, continuamos a não depender só de nós para chegar à segunda posição. Sabemos que é complicado, mas também é possível. Sabemos que temos de estar num grande nível. O que controlamos são os jogos que fazemos e é esperar para ver o que acontece mais acima», concluiu.

Ora, o jogo que se segue é frente a uma equipa que está ainda na luta pela permanência e que também vai procurar pontos no Estádio da Luz e Veríssimo reconhece qualidades no adversário, pelo que não quer facilitismos.

«Vamos receber uma equipa que está numa posição difícil na tabela. Sabemos que, nestes jogos, se não estivermos num nível alto, são jogos que podem complicar. Temos de ter uma mentalidade competitiva forte. Sabemos, apesar dessa circunstância pontual do Famalicão, que é uma equipa que gosta de ter a posse, assumir o jogo se o adversário deixar. Na organização defensiva, gosta de ter o seu bloco defensivo subido, é pressionante. Independentemente da classificação ou da pontuação, é uma equipa que não abdica dos seus princípios de jogo. Temos de estar num nível competitivo muito elevado, não facilitar, na linha do que temos feito nos últimos jogos», referiu.

O Benfica-Famalicão joga-se a partir das 18 horas de sábado e tem arbitragem de António Nobre. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.