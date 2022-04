Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Marítimo por 1-0:

«Fizemos um bom jogo. Era importante dar uma resposta depois do empate com o Famalicão. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, basta ver os pontos e a qualidade de jogo que o Marítimo tem apresentado com o Vasco [Seabra].

Marcámos, fomos dominando o jogo e há a expulsão do jogador do Marítimo, que em certa medida facilita a nossa tarefa. Fomos criando oportunidades para dilatar o resultado e não passarmos por momentos mais apertados em que numa transição ou outra o Marítimo criou algum frisson.

Acho que é um resultado justo de uma equipa que soube dar uma boa resposta após o jogo com o Famalicão.

Normalmente é nesses momentos [contra dez] que os jogos se tornam mais difíceis, porque as equipas baixam o bloco e tentar explorar o contra-ataque.

Claro que há demérito da nossa parte na finalização, porque a forma como lá chegamos é muito criteriosa, na minha opinião.»

[As estreias de Sandro Cruz e de Tiago Gouveia]

«Significa que há qualidade na formação do Benfica. São jogadores que conheço perfeitamente. Trabalhei com eles no passado e tinha a tranquiidade de saber que iam dar uma resposta positiva quando fossem lançados.

O Grimaldo não veio a jogo por opção nossa, em função de ter quatro amarelos e não correr o risco de ficar de fora com o FC Porto.

O Sandro esteve muito bem e não há nada a apontar numa estreia.

O Tiago [Gouveia] ajustava-se às nossas necesidades e lançámo-lo no momento em que achámos e penso que também deu uma boa resposta.»

[E agora?]

«Dois jogos, seis pontos, duas vitórias. Vão ser dois jogos difíceis, mas estamos convictos de que será possível.»