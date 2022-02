Na antevisão ao jogo com o Gil Vicente, o treinador do Benfica, Nelson Veríssimo, falou sobre as saídas de jogadores deste mercado e o emagrecimento do plantel. O técnico encarnado revelou ainda que Gedson está na porta de saída e disse que não ficou nada por fazer nesta janela.

«Não faltou nada, saíram dois jogadores: o Ferro e o Gedson que está com a sua situação para ser resolvida. Temos um plantel de 27 jogadores, com o Lucas e o Rodrigo com lesões de longa duração, passámos a 25, depois com as duas saídas a 23 e com uma ou outra lesão que exista trabalhamos com um plantel de 22/23 jogadores. Sabemnos o que estamos a fazer, o plantel tem qualidade e é um número que se ajusta àquilo que são as necessidades do plantel e à competitividade que eu falei. As coisas correram como previsto e planeado», referiu.

[em atualização]