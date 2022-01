Apesar de ter sido pouco utilizado com Jorge Jesus enquanto trabalhou com o antigo treinador do Benfica, Mëité atuou sempre na posição mais recuada do meio-campo, sendo visto como alternativa a Julian Weigl.

Com Nélson Veríssimo, o médio francês poderá dar passos em frente, já que o agora técnico das águias vê nele outras características. «Naquele que é o meu entendimento - e, se calhar, há treinadores que podem ter outra visão - eu vejo-o com características para fazer a posição de oito [médio-centro]», disse, referindo-se a um sistema com três médios e não necessariamente com dois, tendencialmente usado pelo antecessor.

«Se formos ao passado dele, vemos que essas são áreas que ele pisa com alguma naturalidade, competência e bastante critério», elogiou Veríssimo sobre Meïté, que nesta época soma apenas 13 jogos e 656 minutos.