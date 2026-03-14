Nemanja Matic foi contratado pelo Benfica no verão de 2011 e na altura, Jorge Jesus era o treinador da equipa principal. O sérvio recorda o primeiro dia em que conversou com o técnico e a forma como lhe disse que a jogar a «seis» podia ser um dos melhores do mundo.

Em entrevista à Gazetta dello Sport, Matic revela ter-se questionado sobre o porquê das águias o terem contratado, depois de JJ lhe ter dito que não tinha «nível para o Benfica» a jogar nas posições de «oito» e «dez».

«No primeiro dia ele veio ter comigo, juntamente com um intérprete, porque eu não falava português e ele não falava inglês. Disse-me que como "oito" ou "dez" não tinha um nível alto e não podia jogar no Benfica. Então pensei: "Porque é que me contratou?". Só que ele continuou e disse que enquanto "seis", podia tornar-me um dos melhores do mundo. Não tive escolha e aceitei. Ao fim de quatro meses percebi que ele tinha razão», afirma.

Recorde-se que Matic foi treinado por Jorge Jesus entre 2011 e o início de 2014, tendo conquistado três títulos: Liga, Taça de Portugal e Taça da Liga.