Bruno Varela, guarda-redes formado no Benfica que jogou uma época por empréstimo no Ajax, revelou ter aconselhado o Benfica ao brasileiro David Neres, de quem se tornou amigo na passagem pelos Países Baixos.

«Quando ouvi as notícias perguntei-lhe. Ele não abriu muito o jogo, mas acho que há uma grande possibilidade de vir, tendo em conta a situação dele e do clube [Shakhtar]. Como amigo dele, aconselhei-o e disse-lhe maravilhas. Espero que ele venha porque pode acrescentar muito ao nosso campeonato», disse, em entrevista ao Canal 11.

«Falo muito com o Neres, que é uma pessoa muito especial para mim. Ele recebeu-me super-bem no Ajax. A língua facilitou e temos uma relação muito boa», confidenciou o atual jogador do V. Guimarães.

Recorde-se que, como o Maisfutebol noticiou, existem negociações das águias com o Shakhtar Donetsk e com Neres, mas o ordenado do internacional brasileiro continua a dificultar o negócio.