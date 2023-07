O Benfica anunciou que vai recorrer do jogo de castigo aplicado a David Neres pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa por comentários considerados ofensivos para com os rivais FC Porto e Sporting na festa do título.

Recorde-se que o FC Porto apresentou queixa de Neres, o que levou o CD da FPF a instaurar um processo disciplinar.

Numa nota publicada na BNews, o clube encarnado critica a decisão do órgão disciplinar, que aplicou ao extremo brasileiro castigo semelhante aos recebidos por Fábio Cardoso, Diogo Costa e Wilson Manafá, jogadores do FC Porto, há um ano, mas por insultos ao Benfica, considerando que se tratam de situações distintas.

Caso tenha o castigo confirmado, David Neres falha o jogo da Supertaça com o FC Porto.

(artigo atualizado)