O treinador do Benfica, Roger Schmidt, voltou a falar sobre a possibilidade de Angel Di María e David Neres coincidirem no onze inicial e assumiu que todas as opções estão em cima mesa. Contudo, o técnico alemão reforçou que a equipa precisa de «equilíbrio» e jogadores que façam a diferença a partir do banco.

«É sempre uma questão de equilíbrio, da forma dos jogadores e da nossa estratégia, bem como a do adversário. Há muitos tópicos para tomar decisões quanto ao onze inicial. Às vezes, também tens uma boa opção no banco, mas tudo é possível. Podem jogar juntos. Precisas de equilíbrio e os jogadores precisam de estar prontos para um jogo confiável do ponto de vista tático. É sempre a questão principal. Foi por isso que nos tornámos campeões na última época. Taticamente, como equipa, fomos sempre muito concentrados e estivemos conectados. É o que temos de conseguir em todos os jogos, principalmente nos jogos grandes. Amanhã [sexta-feira] temos de tomar uma boa decisão, um bom onze inicial e ter jogadores de topo no banco», disse Schmidt na antevisão ao Benfica-FC Porto.

A receção dos encarnados aos dragões está marcada para as 20h15 desta sexta-feira e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.