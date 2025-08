O Benfica chegou a Nice na noite desta terça-feira e com cerca de três horas de atraso em relação ao previsto.

O voo, com origem no Aeroporto de Beja, estava previsto para as 16h15, mas houve cerca de três horas de atraso e a partida deu-se apenas às 19h30, tendo a equipa chegado pelas 21h27 (22h27 locais) a solo francês.

Com o atraso, a equipa treinada por Bruno Lage já não fez o habitual passeio pelo estádio Allianz Riviera e vai diretamente para o hotel descansar.

O Nice-Benfica, da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, está marcado para as 20 horas de quarta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.