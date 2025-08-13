Benfica
Benfica: casa frente ao Nice foi uma das maiores de sempre na Luz
64.511 espetadores deslocaram-se até ao recinto, no primeiro jogo oficial da temporada
O jogo entre Benfica e Nice teve uma afluência de 64.511 espetadores, uma das maiores marcas desde a inauguração do novo Estádio da Luz.
No primeiro jogo oficial da temporada, o segundo desde o aumento da lotação para 68.100 lugares (depois da partida diante do Fenerbahçe para a Eusébio Cup), os adeptos responderam em massa e ficaram a apenas 81 pessoas de superar o maior registo do recinto em jogos das águias, quando 64.591 adeptos assistiram ao Benfica-V. Guimarães, em 2017.
Recorde-se que o Benfica levou a melhor sobre o Nice por 2-0 e carimbou a passagem ao play-off de acesso à fase de liga da Champions diante do Fenerbahçe.
