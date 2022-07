Enzo Fernández

Foi chegar, ver e... jogar. Um dia depois de ser oficializado como reforço do Benfica, e de juntar-se ao estágio dos encarnados, Enzo estreou-se de águia ao peito, e logo a titular. Ainda não conhece a equipa, mas a verdade é que o argentino deixou excelentes indicações. Não se escondeu do jogo e mostrou, sobretudo, boa qualidade de passe.

David Neres

Fez estragos esta noite, o extremo brasileiro. O futebol está lá, o toque de bola é diferenciado, e, se quiser, o pé esquerdo de Neres vai fazer muitos estragos no futebol português. Entusiasmou os adeptos com alguns pormenores técnicos e ainda ficou ligado ao segundo e terceiro golos das águias: no segundo, a bola para Otamendi é muito boa.

Alexander Bah

Não se aventurou muito no ataque, mas fez uma exibição competente – ainda assim, longe da que fez ante o Reading, em que foi um dos melhores. É notória a capacidade física e tecnicamente também demonstra qualidade.

António Silva

O Benfica pode ter aqui um defesa para muitos anos. Jogou ao lado de Vertonghen na segunda parte e não acusou o momento. Seguro, bem posicionado e assertivo tecnicamente.

Diego Moreira

Tal como Neres, é um esquerdino capaz de fazer grandes coisas com a bola nos pés. Não desequilibrou tanto como quereria, mas ainda assim provocou vários «bruás» nas bancadas. 17 anos de muito talento.