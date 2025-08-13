Uma resposta dentro e fora de campo!

O Benfica respondeu esta terça-feira às provocações dos adeptos do Nice no jogo da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Ora, antes da partida em França, os adeptos da casa exibiram uma enorme tarja com a seguinte frase: «No reino de Mefi, a águia Vitória é uma p***».

Agora, depois de eliminarem o Nice, os encarnados publicaram a resposta nas redes sociais.

«No Estádio da Luz, a Águia Vitória segue em frente!», escreveu o Benfica.