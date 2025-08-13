Benfica
«No Estádio da Luz...»: Benfica responde a provocação do Nice
Encarnados relembraram tarja exibida pelos adeptos franceses na primeira mão
Uma resposta dentro e fora de campo!
O Benfica respondeu esta terça-feira às provocações dos adeptos do Nice no jogo da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.
Ora, antes da partida em França, os adeptos da casa exibiram uma enorme tarja com a seguinte frase: «No reino de Mefi, a águia Vitória é uma p***».
Agora, depois de eliminarem o Nice, os encarnados publicaram a resposta nas redes sociais.
«No Estádio da Luz, a Águia Vitória segue em frente!», escreveu o Benfica.
À l’estádio da Luz, l’aigle Vitória s’envole vers la prochaine étape! 🦅— SL Benfica (@SLBenfica) August 12, 2025
No Estádio da Luz, a Águia Vitória segue em frente! 🦅 pic.twitter.com/QWtmn6LKk4
