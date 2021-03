Depois de um empréstimo ao Benfica em que fez apenas dois jogos, Todibo foi cedido pelo Barcelona ao Nice, com o clube francês a ficar com opção de compra do passe. Agora, o defesa francês de 21 anos, que tem contrato com o Barcelona até 2023, diz que não está muito interessado no que se passa no clube catalão e que quer ficar em Nice.

«Não sei o que me espera na próxima época. A minha vontade é ficar neste clube. Desejo que isso aconteça, mas são as minhas exibições individuais que vão decidir se fico ou não», afirmou Todibo em conferência de imprensa.

O jogador foi ainda questionado sobre se o Barcelona conseguiram virar a eliminatória da Liga dos Campeões frente ao PSG e afirmou: «Se conseguem ou não, não é problema meu.»

«Não vou mentir, não estou muito interessado no que se passa no Barcelona. Vejo alguns jogos quando os meus amigos franceses Dembélé, Lenglet e Umtiti jogam, mas é só porque os considero amigos. Fora isso, não acompanho.»

«O Nice é que é importante para mim. Do que vale a pena estar a pensar na defesa do Barcelona quando vou jogar no fim-de-semana contra o Rennes ou contra o Nimes? Esses são os jogos em que me tenho de focar. Neste momento sou jogador do Nice, não do Barcelona», frisou.