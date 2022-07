Na pré-época o ambiente dos jogos de futebol é mais ligeiro, já se sabe, e dá para apontamentos de boa disposição.

Foi o que sucedeu no Benfica-Nice desta sexta-feira, no início da segunda parte, quando Paulo Bernardo entrou na área e tropeçou na relva quando tentava contornar o guarda-redes. André Almeida, sentado no banco, brincou com os colegas e fez sinal a pedir a intervenção do VAR.

Ora veja: