De Gaitán a Saviola: os 18 nomes do Benfica para o jogo de lendas com o Dortmund
Águias confirmaram elenco completo para o jogo de 25 de março
Águias confirmaram elenco completo para o jogo de 25 de março
Nicolás Gaitán e Javier Saviola estão entre os nomes que vão representar o Benfica no jogo de lendas ante o Borussia Dortmund, agendado para a próxima quarta-feira, 25 de março, às 18 horas.
A convocatória de 18 antigos atletas que representaram o Benfica foi confirmada pelos encarnados esta quinta-feira. Fica assim conhecido todo o elenco, depois de, já no início do mês, se ter sabido que Eliseu, André Almeida e Carlitos estavam entre os confirmados.
O encontro entre portugueses e alemãs disputa-se no Estádio Rote Erde, na Alemanha, sendo um jogo inserido nas comemorações dos 100 anos do antigo recinto desportivo do Borussia Dortmund. Além disso, a iniciativa lembra também o duelo entre os dois clubes na Taça dos Campeões Europeus de 1963/64.
Roman Weidenfeller, Kevin Grosskreutz, Marcio Amoroso, Dede, Marcel Schmelzer e Jan Koller são alguns dos nomes do lado dos germânicos.
A equipa do Benfica vai ser comandada por Bruno Basto e Carlitos (Cunha).
Eis os convocados:
Guarda-redes: Artur Moraes e Bruno Costa;
Defesas: André Almeida, Sílvio Sá Pereira, Tiago Gomes, Nélson Ramos, Eliseu Santos, José Soares e Jardel Vieira;
Médios: Bruno Aguiar, Ljubomir Fejsa, Manuel Fernandes e Giorgos Karagounis;
Avançados: Nicolás Gaitán, Carlitos (Garcia), Pedro Mantorras, João Tomás e Saviola.