Nicolás Gaitán e Javier Saviola estão entre os nomes que vão representar o Benfica no jogo de lendas ante o Borussia Dortmund, agendado para a próxima quarta-feira, 25 de março, às 18 horas.

A convocatória de 18 antigos atletas que representaram o Benfica foi confirmada pelos encarnados esta quinta-feira. Fica assim conhecido todo o elenco, depois de, já no início do mês, se ter sabido que Eliseu, André Almeida e Carlitos estavam entre os confirmados.

O encontro entre portugueses e alemãs disputa-se no Estádio Rote Erde, na Alemanha, sendo um jogo inserido nas comemorações dos 100 anos do antigo recinto desportivo do Borussia Dortmund. Além disso, a iniciativa lembra também o duelo entre os dois clubes na Taça dos Campeões Europeus de 1963/64.

Roman Weidenfeller, Kevin Grosskreutz, Marcio Amoroso, Dede, Marcel Schmelzer e Jan Koller são alguns dos nomes do lado dos germânicos.

A equipa do Benfica vai ser comandada por Bruno Basto e Carlitos (Cunha).