O Al-Sadd quer contratar a «custo zero» Nicolás Otamendi, sabe o Maisfutebol.

O contacto iniciou-se desde o começo de maio e os números em cima da mesa são considerados «significativos» pelos envolvidos no negócio.

A ideia do emblema do Qatar, que recentemente encaminhou acordo com o médio colombiano Matheus Uribe, do FC Porto, é antecipar o quanto antes a forte concorrência pelo central argentino, que ainda não renovou contrato com o Benfica - o vínculo termina em junho.

Focado no título nacional, Otamendi pretende definir o próximo passo na carreira somente depois de a atual temporada acabar.

O capitão encarnado, recorde-se, também tem sondagens da América do Sul, entre elas do River Plate, que até publicamente «namorou» o campeão do Mundo, e ainda sondagens do futebol europeu.

Nicolás Otamendi, de 35 anos, chegou à Luz em 2020/21 e ainda busca a primeira conquista com a camisola 30 do Benfica.