O futebolista do Benfica, Nicolás Otamendi, foi convocado esta sexta-feira para a seleção da Argentina, integrando uma lista de 33 nomes para os duelos ante Venezuela e Equador, da qualificação sul-americana para o Mundial 2022, já garantido pelos argentinos.

Otamendi, de 34 anos, figura numa lista que tem, entre outros nomes, Lionel Messi, que esteve ausente da seleção nos desafios com o Chile e Colômbia, uma vez que recuperava da covid-19.

A Argentina recebe a Venezuela a 24 de março (23h30, hora de Portugal Continental) e visita o Equador quatro dias depois, jogando a 29 de março (já 30 de março em Portugal Continental, 00h30).

Na classificação, a Argentina é segunda classificada com 35 pontos, a quatro do líder Brasil: ambos já estão apurados para a fase final no Qatar. Seguem-se o Equador, com 25 pontos, bem como o Uruguai, com 22 pontos, nas posições de apuramento direto.