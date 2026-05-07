Nicolás Otamendi foi punido com um jogo de castigo pela entrada sobre Mathias de Amorim no Famalicão-Benfica.

O defesa argentino foi expulso com vermelho direto, mas pelo facto de a falta não ser enquadrada como uma atitude antidesportiva/agressão foi sancionado com um jogo.

Otamendi, que falha o jogo da próxima segunda-feira com o Sp. Braga, pode regressar na última jornada, na visita dos encarnados ao Estoril.

Esse pode ser o último jogo da carreira do veterano de 38 anos pelo Benfica.