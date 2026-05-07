Benfica
Há 1h e 7min
Benfica: Otamendi pode regressar na última jornada
Capitão dos encarnados foi punido com um jogo de castigo pela entrada sobre Mathias de Amorim
Capitão dos encarnados foi punido com um jogo de castigo pela entrada sobre Mathias de Amorim
Nicolás Otamendi foi punido com um jogo de castigo pela entrada sobre Mathias de Amorim no Famalicão-Benfica.
O defesa argentino foi expulso com vermelho direto, mas pelo facto de a falta não ser enquadrada como uma atitude antidesportiva/agressão foi sancionado com um jogo.
Otamendi, que falha o jogo da próxima segunda-feira com o Sp. Braga, pode regressar na última jornada, na visita dos encarnados ao Estoril.
Esse pode ser o último jogo da carreira do veterano de 38 anos pelo Benfica.
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