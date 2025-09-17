O defesa argentino e capitão de equipa do Benfica, Nicolás Otamendi, apontou na manhã desta quarta-feira já ao jogo com o AVS, o primeiro após a saída do treinador Bruno Lage.

«Muita época pela frente, muitos objetivos. Os fracos não tentam. Hoje, é hora de trabalhar melhor e continuar a tentar», começou por escrever Otamendi, numa mensagem na rede social Instagram, na qual não faz qualquer alusão direta à mudança no comando técnico dos encarnados.

«Sábado temos a oportunidade de fazê-lo juntos, como equipa. O nosso momento vai chegar em breve», concluiu, em alusão à visita à Vila das Aves, agendada para as 18 horas de sábado e relativa à sexta jornada da Liga portuguesa.

Otamendi rematou a sua mensagem acrescentando que «o talento não é suficiente se o foco e a convicção não forem a prioridade». Estas palavras seguem-se às que já tinha dito imediatamente após a derrota com o Qarabag (2-3), nas entrevistas rápidas, altura em que ainda não estava confirmada a saída de Lage. O argentino referiu que era preciso «autocrítica», sem «apontar dedos».

