O Benfica confirmou, na manhã deste domingo, que Nicolás Otamendi optou por não renovar com os encarnados, tornando-se num jogador livre no próximo verão.

O capitão da águias, que passou seis anos na Luz, também deixou uma mensagem de despedida aos benfiquistas na sua conta no Instagram.

«Seis anos… e uma vida repleta de recordações. Hoje, cabe-me despedir-me de um clube que significou muito para mim. Não é fácil encerrar uma etapa tão importante, porque no Benfica vivi momentos que me marcaram para sempre. Houve alegrias, desafios, quedas e lições aprendidas… e cada um deles valeu a pena», começa por referir.

O internacional argentino chegou ao Benfica em 2020. Rapidamente se tornou no capitão e numa das referências dos encarnados. Campeão do Mundo em 2022, Otamendi fez 281 jogos de águia ao peito.

«Aqui cresci como jogador, mas sobretudo como pessoa. Partilhei balneário com grandes colegas, conheci pessoas incríveis e compreendi o verdadeiro significado de lutar, cair e voltar a levantar-me», pode ler-se ainda.

Pelo Benfica, Otamendi - que já no sábado deixou uma mensagem aos adeptos - conquistou uma Liga, duas Supertaças e uma Taça da Liga.

«Vou-me embora com o coração cheio de gratidão e orgulho por ter feito parte de um clube tão grande. Obrigado por me terem aberto as portas, por me terem acompanhado durante todos estes anos e por me terem feito sentir parte de uma família. Embora hoje tenha de dizer adeus, estas cores vão ficar comigo para sempre. Obrigado por tudo, Benfica», concluiu o defesa de 38 anos.

Veja aqui no vídeo de despedida: