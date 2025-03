Um «animal competitivo», que tem tatuado no corpo a «glória eterna» de Messi e é definido como um «mercenário» pela capacidade de se adaptar às diferentes circunstâncias. Assim é descrito Nicolás Otamendi por quem com ele privou de perto, numa reportagem publicada pelo site espanhol Relevo, na qual é revelada a paixão pelo boxe por parte do capitão do Benfica.

O duelo entre as águias e o Barcelona, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, serviu de mote para se traçar o perfil de um defesa central com 26 títulos no currículo, entre os quais um Mundial pela Argentina (2022), uma Liga Europa ao serviço do FC Porto (2011) e quatro Ligas portuguesas, três pelos portistas e uma pelo Benfica.

Dos tempos passados no Dragão, Abdoulaye Ba, hoje a jogar na II Divisão saudita, recorda a «mentalidade forte» de um jogador que «foi sempre titular em Portugal, Espanha e Inglaterra» e mostrava-se «disponível para jogar em qualquer tática». «Adaptava-se rápido, era um mercenário», comentou o senegalês.

«Não era de falar muito, só o fazia quando era preciso e intervinha de forma justa. Era humilde e tratava todos por igual. Eu jogava na mesma posição do que ele, e ele ajudava-me a melhorar», contou Ba, que recorda ainda o fascínio de Otamendi pelo boxe.

«Ele dizia que, se não fosse futebolista, seria pugilista. É o seu desporto favorito», diz o defesa senegalês, que lembra os cuidados que o argentino tinha para se manter em forma: «Fazia sempre ginásio, boxe e meditação. Também tomava muito “mate” (chá da Argentina) para manter o peso. Dizia-lhe “bebes muito mate”, e ele respondia que que isso o ajudava a manter o equilíbrio e o peso».

A reportagem publicada pelo Relevo conta com diversos testemunhos de antigos companheiros de equipa de Otamendi nos clubes por onde passou. Das escolhas musicais no balneário do Valência juntamente com o «inseparável» Rodrigo de Paul, à tatuagem de Messi que decidiu fazer no seu corpo.

«Já vi muitas coisas espetaculares, mas um colega, e amigo, fazer essa tatuagem é especial. Muito obrigado, Ota!», reagiu, na altura, La Pulga.

Aos 37 anos, Nico Otamendi comanda o setor defensivo do Benfica, que esta quarta-feira (20:00) defronta o Barcelona para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Pode acompanhar a partida, ao minuto, pelo Maisfutebol.