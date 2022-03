A leitura do acórdão do julgamento de 31 elementos ligados à claque No Name Boys, por agressões a um adepto do Sporting e atos contra o autocarro da própria equipa do Benfica e o seu técnico Bruno Lage, ficou marcada para 4 de julho, anunciou hoje o coletivo de juízes no Tribunal Judicial de Sintra.

Depois da segunda e última sessão destinada a alegações finais contra elementos dos ultras encarnados, nas quais todos os advogados pediram a absolvição dos seus constituintes, o presidente do coletivo de juízes reconheceu a «natureza urgente» do processo, que é prioritário por ter seis arguidos em prisão domiciliária, mas também a necessidade de tempo para «uma análise tão rigorosa da prova quanto possível», realçando que esta é «extensa».

«A leitura será ainda antes das férias judiciais, em 4 de julho de 2022, ponderada a natureza urgente dos autos, bem como a excecional complexidade», afirmou o juiz-presidente Bruno Gorjão, do Juízo Central Criminal de Cascais.

Em causa neste julgamento está a agressão ao adepto do Sporting João Paulo Araújo, em maio de 2020, no Estoril, mas os arguidos são também suspeitos de, na noite de 4 de junho, fazerem parte do grupo que atacou à pedrada o autocarro do Benfica a caminho do centro de estágio do clube, no Seixal, e que poucas horas depois vandalizou a residência do então treinador do clube, Bruno Lage.