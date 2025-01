Esta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República informou que o Tribunal da Relação de Lisboa condenou dois arguidos do processo ‘casuals’ do Benfica que haviam sido primeiramente absolvidos.

O Ministério Público recorreu da deliberação do Tribunal Central Criminal de Lisboa, que condenou apenas oito dos 13 arguidos. Em causa estão crimes de violação a uma jovem de 16 anos, roubo, ofensas à integridade física, posse de armas e tráfico de droga.

Ora, desta forma o Tribunal da Relação de Lisboa condenou um dos ‘casuals’ a cumprir uma pena de nove anos e seis meses de prisão por roubo, ofensas à integridade física qualificada e violação agravada.

O outro indivíduo em questão foi condenado a um ano e dois meses de prisão, com pena suspensa. O mesmo vai ter de pagar uma multa de dois mil euros à vítima por crime de ofensas à integridade física.

Esta decisão da Relação de Lisboa ainda não transitou em julgado e o processo passa a ter cinco condenados por violação.

O crime ocorreu em 2022, após um jogo de andebol entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz. Os membros da claque dos No Name Boys levaram a vítima para uma «zona de descampado» no Alto dos Moinhos, segundo relatou a acusação do Ministério Público.