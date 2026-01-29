Conte-nos tudo: como viveu a noite épica, histórica e irrepetível do Benfica?
Nós publicamos tudo, para que o mundo nunca esqueça esta completa insanidade que um dia vai querer contar aos seus filhos
O Benfica viveu uma noite absolutamente memorável. A Europa do futebol não fala hoje de outra coisa, aliás: um golo no último instante de toda a fase de gupos, apontado pelo guarda-redes, que muda tudo na classificação jogada durante quatro meses... é argumento para um filme candidato a óscares.
Por isso, e porque esta manhã é especial para os benfiquistas, desafiamos os adeptos a contarem-nos como viveram as emoções épicas, históricas e irrepetíveis de ontem.
Onde foi? Como foi? Com quem foi?
Envie-nos maisfutebol@mediacapital.pt um texto, uma fotografia, um vídeo, o que quiser. Nós prometemos publicá-lo.
Venha contar-nos e deixar imprimida a saudável loucura da noite de ontem, que um dia vai querer contar aos seus netos. Já sabe: maisfutebol@mediacapital.pt
Faça-se ouvir. Porque uma noite como ontem, dificilmente vai viver outra vez.