O Benfica viveu uma noite absolutamente memorável. A Europa do futebol não fala hoje de outra coisa, aliás: um golo no último instante de toda a fase de gupos, apontado pelo guarda-redes, que muda tudo na classificação jogada durante quatro meses... é argumento para um filme candidato a óscares.

Por isso, e porque esta manhã é especial para os benfiquistas, desafiamos os adeptos a contarem-nos como viveram as emoções épicas, históricas e irrepetíveis de ontem.

Onde foi? Como foi? Com quem foi?

Envie-nos maisfutebol@mediacapital.pt um texto, uma fotografia, um vídeo, o que quiser. Nós prometemos publicá-lo.

Venha contar-nos e deixar imprimida a saudável loucura da noite de ontem, que um dia vai querer contar aos seus netos. Já sabe: maisfutebol@mediacapital.pt

Faça-se ouvir. Porque uma noite como ontem, dificilmente vai viver outra vez.